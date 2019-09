Vandalizadas instalações da delegação da UE em Israel

Cuito e Andulo com maior nível de analfabetismo

Os municípios do Cuito e do Andulo são as localidades do Bié com maior nível de analfabetismo, segundo o director do Gabinete Provincial da Educação. António Manuel disse ao Jornal de Angola que 233 mil adultos foram matriculados e inseridas este ano no Programa de Alfabetização, para reduzir o número de pessoas iletradas na região.