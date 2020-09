Vaticano defende regresso das missas presenciais

Bengo: Ministro lança Programa de Produção de Aves de Corte

O ministro da Agricultura e Pescas entregou, sexta-feira, 10 mil pintos a famílias da localidade da Mussenga, comuna do Úcua, Bengo, no acto de lançamento do Programa de Fomento da Produção de Aves de Corte e Poedeiras, que visa aumentar os rendimentos e melhorar a dieta alimentar da população.