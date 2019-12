Mundo

Venezuela pede ao Brasil repatriamento de militares

O Governo de Nicolás Maduro anunciou, ontem, que activou os “trâmites diplomáticos” para solicitar ao Brasil o repatriamento de cinco militares venezuelanos, retidos no Estado de Roraima, acusados de assaltar um quartel militar no Sul da Venezuela.

Fotografia: DR

“Os procedimentos diplomáticos necessários já começaram a ser activados para solicitar o repatriamento desse grupo de cidadãos envolvidos em actos tão graves”, refere o Ministério dos Negócios Estrangeiros venezuelano em comunicado.

“A Venezuela aspira maior colaboração das autoridades da República Federativa do Brasil, devido à cooperação que deve prevalecer entre os países na luta contra o terrorismo e as ameaças à paz social”, lê-se no comunicado.

Na quinta-feira, o Exército brasileiro reteve cinco militares venezuelanos numa reserva indígena, no Estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela, tendo começado a interrogá-los para saber os motivos da sua presença no país, anunciaram, na sexta-feira, numa declaração conjunta, os Ministérios da Defesa e dos Negócios Estrangeiros.

A nota conjunta refere que “os militares estavam desarmados”, mas não esclarece se foram presos.

A Venezuela afirmou que os militares são “desertores” das Forças Armadas e responsáveis pelo ataque, em 22 de Dezembro, a uma instalação militar em Gran Sabana, que terminou com a morte de um oficial e o roubo de 120 espingardas de assalto e nove lança-granadas.

O Governo de Maduro acusou, também, esta semana, o Brasil, Colômbia, Peru e Equador de “facilitarem movimentação e treino” deste grupo de militares, o que foi rejeitado quase de imediato por aqueles países.

O Governo brasileiro, liderado por Jair Bolsonaro, critica Nicolás Maduro, acusando-o de ser responsável pela crise na Venezuela, que é evidenciada pela escassez cíclica, hiperinflação e pelo êxodo da população que a Organização das Nações Unidas estima em mais de quatro milhões.

Segundo dados oficiais, mais de 220 mil venezuelanos residem no Brasil e cerca de 500 entram no país todos os dias, a maioria através do Estado de Roraima.