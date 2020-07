Mundo

Vice-Presidente da Côte d´Ivoire apresenta demissão

O vice-Presidente da República da Côte d´Ívoire, Daniel Kablan Duncan, formalizou, ontem, o pedido de demissão ao Presidente Alassane Ouattara, que o aceitou, anunciou a Agência France Press.

Daniel Kablan Duncan abandonou o cargo por motivos pessoais

Fotografia: DR



“O Presidente da República gostaria de prestar homenagem a um grande servidor do Estado”, declarou Patrick Achi, secretário-geral da Presidência da Côte d´Ivoire, que sublinhou que Daniel Kablan Duncan deixou as funções por motivos pessoais.



“O Chefe de Estado felicitou-o pela importante contribuição ao seu lado e ao serviço da nação sucessivamente enquanto ministro de Estado, ministro dos Negócios Estrangeiros, Primeiro-Ministro e vice-Presidente da República”, disse Achi em comunicado. A demissão do vice-Presidente ocorre alguns dias depois da morte do Primeiro-Ministro, Amadou Gon Coulibaly, há uma semana, que era o candidato do partido no poder às eleições presidenciais de Outubro.



Este desaparecimento re-pentino de Coulibaly relança a guerra de posicionamento neste partido, mesmo se, segundo observadores, uma possível candidatura do Presidente cessante, Alassane Ouattara, não é excluída, estando o seu partido, a União dos Houphouëtistas para a Democracia e a Paz (RHDP) no poder, a pressioná-lo para isso.



Em Março, Alassane Ouattara escolheu o seu fiel colaborador , Amadou Coulibaly, para lhe suceder depois de dez anos de poder, mas não excluiu a possibilidade de concorrer para um terceiro mandato.

Henri Konan Bedié, 86 anos, um antigo Presidente do Partido Democrático Ivoiriense (PDCI), fundado pelo pai da independência Houphuet Boigny, já manifestou a vontade de concorrer ao pleito.