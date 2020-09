Mundo

Vice-Presidente reúne com empreendedores

O Vice-Presidente da República, Bornito de Sousa, manteve, terça-feira, um encontro de trabalho com o mentor do projecto "Renascer do Saber", que possui aplicação no sector do Ensino.

Empreendedores apresentaram projectos a Bornito de Sousa

Fotografia: DR



António Ralf de Sousa Van-Dúnem, professor há 27 anos, cujo projecto usa métodos científicos para a recuperação de alunos com dificuldades nas disciplinas de Português e Matemática, dedicou grande parte da carreira de docente ao ensino dessas matérias ao domicílio.

Actualmente, alguns dos seus ex-alunos participam do projecto como docentes, ajudando outros discentes a superarem-se.

No mesmo dia, Bornito de Sousa recebeu, em audiência, os membros da administração da “Roque Online”, uma empresa tecnológica que conecta online os mercados informais do país, disponibilizando ferramentas para fornecedores e prestadores de serviços informais, segundo o portal da Vice-Presidência.



A actividade da startup (empresas inovadoras com rápido crescimento) tem permitido aos operadores do mercado informal fazer a gestão do próprio negócio como microempresas.

Liderada pela jovem angolana Geraldine Geraldo, a “Roque Online” é um aplicativo móvel para fornecedores informais, pequenos empresários e grandes distribuidores.

Em Novembro de 2019, foi eleita a melhor Startup do Ano, na 5ª edição da “Seedstars”, competição em mercados emergentes para África.