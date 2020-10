Mundo

Victoire Dogbe nomeada para Primeira-Ministra

O Presidente do Togo, Faure Gnassigbe, nomeou hoje, em Lomé, Victoire Tomegah Dogbe, para o cargo de Primeira - Ministra, em substituição de Komi Selom Klassou, segundo a AFP

Lomé, Victoire Tomegah Dogbe a nova Primeira-Ministra do Togo

Fotografia: DR

Antes, a actual chefe do Governo togolês era ministra do Desenvolvimento na base do Trabalho dos jovens, além de ser directora de gabinete do Chefe de Estado. De 60 anos e primeira mulher a ocupar o cargo de chefe do Governo, Dogbe é formada em Economia e Marketing, tendo trabalhado para o PNUD entre 1999 e 2008, antes de regressar ao país, convidada por Gilbert Fossoun Houngbo, então Primeiro-Ministro. O seu antecessor, Komi Selom Klassou, Primeiro-Ministro desde 2015, demitiu-se a 25 de Setembro, com os outros membros do Executivo.