Mundo

Vinte mortos em acidente com camião

Pelo menos, 20 pessoas morreram e dez ficaram feridas num acidente com um camião de transporte de minerais numa estrada no sudeste da República Democrática do Congo, anunciou ontem a Polícia.

Fotografia: DR

Muitos passageiros estavam em cima do camião carregado com cassiterite, um óxido de estanho, quando o camião capotou na estrada que liga a localidade de Manono à capital do país, Lubumbashi.

O camião pertence à Mining Mineral Resources, uma empresa indiana registada na Tanzânia, embateu “numa grande pedra” antes de capotar, segundo o administrador mineiro Pierre Mumbaka.

Os acidentes rodoviários são frequentes no país, onde as infra-estruturas precisam de manutenção e a maior parte das estradas não é alcatroada.

Como também não há sistema de transportes, as pessoas sobem para cima de camiões de carga para se deslocarem de um sítio para outro.