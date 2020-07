Mundo

Violência no Leste da RDC provoca mais de um milhão de deslocados

A violência no Leste da República Democrática do Congo (RDC) provocou mais de um milhão de deslocados em seis meses, anunciou, ontem, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Segundo relatos da imprensa Internacional, com a chegada de Tshissekedi, no Congo há melhoria da vida das populações

Em comunicado, o ACNUR disse estar "alarmado com o aumento do número de ataques violentos" por parte de grupos armados contra deslocados no Leste da RDC.

No documento, a agência da ONU para os refugiados pediu às autoridades para "fortalecerem a presença da Polícia e forças militares", com o apoio da Missão das Nações Unidas no país, a Monusco, de forma a melhorar a segurança na região e "responsabilizar os autores" destes ataques.

O ACNUR referiu que, juntamente com os seus parceiros, teve conhecimento de "múltiplos ataques por grupos armados em locais e aldeias de deslocados" du-rante as últimas oito semanas, em particular nas localidades de Djugu (província de Ituri), Fizi e Mwenga (Kivu Sul) e Masisi e Rutshuru (Kivu Norte).

"Os actuais ataques acumulam-se a uma situação de deslocados já complexa no Leste do país e colocam em risco a população que fugiu das suas residências. Os novos deslocados provocam também mais pressão nas áreas que acolhem os deslocados internos", apontou o ACNUR, assinalando que estes locais necessitam de cuidados básicos como alimentos, água e serviços médicos.

De acordo com o ACNUR, as mulheres e as crianças estão entre os grupos mais ameaçados, "com um au-mento do número de ataques sexuais e da violência, ba-seada no género contra mu-lheres e raparigas nos últimos meses".

A agência da ONU acrescentou que no último mês foram registados mais de 390 casos de violência sexual nas províncias de Ituri, Kivu Norte e Kivu Sul, sendo a maioria atribuída a grupos armados, mas alertou que "muitos foram, alegadamente, perpetrados por membros dos serviços de segurança congoleses".

O comunicado referiu, ainda, que os conflitos dificultam o acesso à ajuda médica e humanitária, com os centros de tratamento a serem alvo de ataques regulares.

Para reforçar o apoio na região, o ACNUR apelou a um apoio financeiro "para as suas operações sub-financiadas".

"Recebemos apenas 21 por cento dos 168 milhões de dólares necessários para a nossa operação na RDC", apontou a agência das Nações Unidas.

Actividade económica e cultural

A economia do segundo maior país da África depende fortemente de mineração. Porém, a actividade económica ocorre principalmente no sector informal e não é reflectido no PIB. A RDC é um país com vasta riqueza, que declinou drasticamente desde os meados da década de 80.

Os conflitos armados, que se iniciaram em 1998, reduziram dramaticamente a produção nacional, as receitas do Governo, aumentaram a dívida externa e resultaram em mais de três milhões de vítimas directas, que se somadas às vítimas causadas pela fome e as doenças, são cerca de mais de quatro milhões.

A actividade empresarial retraiu-se devido à incerteza quanto ao resultado dos conflitos, à falta de infra-estrutura e ao difícil ambiente empresarial.

A guerra intensificou o impacto de problemas básicos como uma moldura legal in-certa, corrupção, inflação e falta de abertura nas políticas económicas e operações financeiras do Governo.

A região congolesa de Ka-tanga possui alguns dos melhores depósitos mundiais de cobre e cobalto e outras áreas possuem zonas ricas em minerais diversos, incluindo diamante, ouro, ferro e urânio. Após anos de guerras, ditaduras e violências, nota-se um país caído em ruínas e com operações de extracção enfraquecidas.

O país está entre um dos países com os menores valores de PIB per capita, apesar de ter, também, grande potencial hidroeléctrico e abundância de recursos madeireiros e agrícolas.

Até ao ano de 2000 a agricultura, antes dominada por grandes multinacionais dedicadas ao cultivo de cacau, café e dendê, actualmente o sector baseia-se cada vez mais na produção agrícola de subsistência.

O sector industrial encontra-se decadente, como resultado da falta de investimentos, escassez de divisas e baixa da demanda.

Desemprego

Estima-se que aproximadamente 70 por cento da força de trabalho está desempregada, sobrevivendo graças ao sector informal da economia que, além da agricultura de subsistência, inclui toda uma gama de actividades nas áreas de comércio, transportes e serviços em geral.

A cultura da República Democrática do Congo reflecte a diversidade das suas centenas de grupos étnicos, contados como 250, e as suas diferentes formas de vida em todo o país, da foz do rio Congo na costa, através do rio, acima selva e savana, no centro, para as montanhas mais densamente povoadas no extremo Leste.