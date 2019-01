Mundo

Violência contra entrada de mulheres em templo

Incêndios provocados intencionalmente e ataques com bombas caseiras continuavam ontem, no sul da Índia, em reacção à entrada de duas mulheres num dos mais sagrados santuários do hinduísmo.

Fotografia: DR

O templo Sabarimala, no estado de Kerala, está no centro das tensões entre grupos tradicionalistas e as autoridades locais desde Setembro, quando o Supremo Tribunal indiano revogou a proibição de entrada no templo imposta às mulheres com idade entre 10 e 50 anos.

A Polícia afirmou que agressores não identificados atiraram uma bomba de fabrico caseiro na casa de um político do partido de extrema direita Bharatiya Janata Party (BJP) - formação política do primeiro-ministro Narendra Modi -, e incendiaram as sedes do grupo nacionalista hindu Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

As duas formações opõem-se à decisão do Supremo Tribunal de autorizar a entrada de mulheres no templo.

Os ataques não fizeram vítimas, segundo a Polícia. Estes incidentes ocorreram poucas horas depois de uma pessoa não identificada atirar uma bomba na casa de um político ligado ao Partido Comunista que governa o Estado de Kerala, que prometeu implementar a decisão do Supremo Tribunal.

Uma pessoa morreu e mais de 270 ficaram feridas desde quarta-feira quando milhares de manifestantes protestaram depois que duas mulheres na casa dos quarenta anos terem entrado no templo.

Até quarta-feira, os tradicionalistas hindus proibiam as mulheres de se aproximarem do templo, apesar da decisão judicial.

O grande templo hindu de Ayyapa, em Sabarimala, no Estado de Kerala (sul), foi - durante 20 anos - objecto de uma batalha judicial antes de, em 28 de Outubro, a Suprema Corte julgar como discriminatória a proibição de entrada ao santuário às mulheres em idade fértil, ou seja, de entre 10 e 50 anos.

Uma terceira mulher, originária do Sri Lanka, teria entrado no templo na quinta-feira à noite, mas isso não foi confirmado pelas autoridades do templo.