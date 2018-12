Mundo

Violência e falta de material podem adiar as eleições

Victor Carvalho

Quando faltam apenas três dias para as eleições gerais na República Democrática do Congo (RDC), começa a ganhar força a possibilidade de ser decidido um adiamento, não só devido à onda de violência que não pára de aumentar em todo o país, como à falta de material para as mesas de voto em Kinshasa devido ao recente incêndio num entreposto da Comissão Nacional Eleitoral Independente (CENI).

Kinshasa regista cenas de violência e intolerância política

Fotografia: DR

O recente caso mais grave de violência aconteceu na terça-feira, ao fim da tarde, na região do Kasai Central, durante o qual uma pessoa morreu depois de a Polícia ter reagido contra um grupo de pessoas que se manifestava contra o candidato apoiado por Joseph Kabila, Emmanuel Shadary. Eleva-se, assim, para sete o número de vítimas mortais nas três semanas de campanha eleitoral.

Devido a estes protestos e à confusão que se gerou depois da intervenção da Polícia, o próprio candidato optou por não realizar o comício que tinha previsto, regressando de imediato a Kinshasa.

Mesmo antes do incêndio, que na semana passada destruiu a maior parte do material eleitoral disponível para o círculo eleitoral de Kinshasa, diversos protagonistas políticos e sociais duvidavam que tudo estivesse a postos para a ida às urnas, no domingo.

Notícias davam conta de que Corneille Nangaa, presidente da CENI, esteve, pelo menos, até ontem, na África do Sul a acompanhar o processo de impressão das actas e dos cadernos destruídos pelas chamas no incêndio.

Se esta informação for confirmada, ganha ainda força a possibilidade de nas próximas horas ser anunciado o adiamento, por alguns dias, da realização das eleições de modo a que todas as 75 mil assembleias de voto espalhadas pelas 26 províncias do país tenham o material suficiente para satisfazer as necessidades do processo.



SADC preocupada

A Missão de Observação Eleitoral da SADC, que se encontra na RDC, manifestou “enorme preocupação” com o au-mento da violência registada durante toda a campanha eleitoral em algumas zonas do país para onde se deslocaram os candidatos.

Estes incidentes, associados ao incêndio que dizimou o entreposto da CENI em Kinshasa, levaram a que os membros da missão de observação fizessem o alarme a uma semana das eleições de domingo.

Nos últimos dias, começaram também a surgir ru-mores na imprensa sobre a existência de alguns agentes eleitorais que estariam a tentar extorquir dinheiro a candidatos e a partidos políticos, com a promessa de que poderiam alterar os resultados eleitorais.

Perante estas denúncias, a CENI emitiu ontem um comunicado a pedir aos cidadãos que comuniquem às autoridades todos estes casos, de modo a que os responsáveis possam ser devidamente castigados. A própria CENI, aliás, entregou já às autoridades alguns dos seus funcionários que estariam a ser alvo de tentativas de corrupção por parte de alguns candidatos das zonas do interior do país.

A CENI apelou também aos partidos que não divulguem os resultados antes da publicação oficial, de modo a evitar qualquer acto de violência ou protestos após o fecho das urnas. Seja qual fôr a solução que as autoridades venham a escolher acarreta perigos. Se optarem por manter o pleito para domingo, terá de saber contornar as fracas condições de segurança que actualmente existem.

Se escolher a via do adiamento, as autoridades têm de estar preparadas para fazer frente a uma previsível onda de descontentamento que pode descambar em cenas de grande violência e numa vaga de enorme pressão por parte de países que se disponibilizaram para ajudar a realização das eleições, mas foram acusados de “tentativas de ingerência” nos assuntos internos da RDC.

A União Europeia, o Reino Unido e os Estados Unidos já alertaram para o perigo da violência, tendo aconselhado os cidadãos a abandonar a RDC antes do dia 23. Ontem, o governador de Kinshasa, Andre Kimbuta, anunciou a suspensão da campanha eleitoral na cidade, justificando a decisão com os “incidentes e a violência” que se têm registado em todo o país.