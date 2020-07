Mundo

Visita de chefe militar dos EUA a Israel abordou tensões com Irão

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos EUA efectuou hoje uma visita não agendada a Israel para discutir os "desafios" para a segurança na região, numa altura em que aumentam as tensões entre israelitas e iranianos.

Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos EUA, Mark Milley .

Mark Milley reuniu-se com líderes militares e dos serviços de inteligência israelitas numa base aérea no sul do país, e participou numa videoconferência com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Segundo noticia a agência AP, a visita acontece dias depois de um ataque aéreo à capital da Síria, Damasco, cuja autoria é atribuída a Israel, e que resultou na morte de cinco combatentes estrangeiros, incluindo um membro do Hezbollah, movimento libanês apoiado pelo Irão.

O grupo de militares libaneses prometerem retaliar pelo assassínio de um dos seus combatentes na Síria. Nos últimos dias, Israel movimentou reforços de infantaria para a sua fronteira com o Líbano. Na passada sexta-feira, os militares israelitas anunciaram que uma explosão no lado sírio da fronteira tinha danificado um edifício e um veículo nos montes Golã, região que Israel conquistou à Síria em 1967 e posteriormente anexou, recusando-se a prestar mais esclarecimentos.

Nas últimas semanas, houve também uma série de explosões sem explicação no Irão, incluindo uma que os analistas identificaram como sendo numa instalação para produção de centrífugas nucleares. A visita do militar norte-americano acontece ainda horas depois de um avião de combate dos EUA se ter aproximado de um avião comercial iraniano, quando esteve sobrevoava a Síria.

Israel há muito que vê o Irão como a sua principal ameaça na região, devido ao programa nuclear iraniano, que o Teerão insiste que tem apenas propósitos pacíficos. A desconfiança israelita resulta ainda da presença militar iraniana na vizinha Síria e pelo apoio de Teerão a grupos armados como o Hezbollah.

O ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, explicou que durante a conversa com Mark Milley manifestou "a necessidade de continuar a pressão sobre o Irão e os seus parceiros". "As forças armadas israelitas estão preparadas para qualquer cenário e ameaça, e sugiro que os nossos inimigos não nos testem. Não temos interesse numa escalada do conflito, mas faremos tudo o que for necessário para proteger os nossos cidadãos", vincou Benny Gantz.