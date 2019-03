Mundo

Visita do Papa a Marrocos ainda sem grande azáfama

Augusto Cuteta|Marraquexe

A menos de quatro dias da chegada do Papa a Marrocos, o país ainda não apresenta sinais festivos para receber o líder da Igreja Católica, nos dias 30 e 31 deste mês.

Em Marraquexe, depois de uma volta à pequena cidade, quase não se vislumbram cartazes ou gente a publicitar a visita. O dia esteve movimentado na segunda-feira, mas pela Conferência Ministerial Africana sobre o processo das Nações Unidas relativo ao diferendo regional sobre o Sahara.Os sinais são mais visíveis em alguns pontos de Rabat e Casablanca.

Nas ruas, quase não há conversas em torno da visita do líder da Igreja Romana. Os motivos são justificáveis. A população cristã de Marrocos é de 1 por cento apenas e os católicos estão dentro deste grupo. Talvez, por isso, no geral, a imprensa local ainda não faz grande eco.

Dados oficiais indicam que 99 por cento da população marroquina é mu-çulmana e apenas um por cento representa os cristãos (católicos e protestantes), Marrocos recebe o Papa, a convite do seu líder espiritual, o Rei Mohammed VI, para manifestar a garantia à liberdade e ao diálogo inter-religioso.Este manifesto decorrerá em Rabat, onde o Rei Mo-hammed VI deve receber o Papa Francisco.

No encontro, o assunto vai girar em torno do diálogo entre o cristianismo e o islão, como ex-plicou o arcebispo de Rabat, D. Christopher Lee, à im-prensa do Vaticano.Noutros momentos, Francisco, o segundo Papa a visitar Marrocos, depois de João Paulo II, em 1985, vai ser presenteado com uma pequena árvore, a “Argania spinosa”, que é uma planta endémica deste país, e simboliza a fraternidade.A par deste símbolo, o Papa Francisco receberá igualmente uma escultura de bronze, do artista Sahbi Chtioui. O escultor é de origem tunisina e vive em Marrocos há várias décadas. A obra, trabalhada por artesãos muçulmanos, com um metro de altura e outro de largura, representa “Jesus carregando a cruz”.