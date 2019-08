Mundo

Vítima de racismo recebe 725 mil dólares

Taylor Dumpson, líder estudantil na American University (uma universidade privada com sede em Washington DC), vai receber 725 mil dólares de indemnização depois de ter ganho um processo judicial contra Andrew Anglin, editor do site fascista "The Daily Stormer".

Taylor Dumpson

Fotografia: DR

Ficou provado que o editor montou uma autêntica “tempestade de mentiras” na Internet com o objectivo de atacar o carácter da estudante de Direito.

"É uma decisão histórica porque, pela primeira vez, o tribunal reconhece o dano causado no mundo real pelos fanáticos que tomam a Internet para atacar e ameaçar afro-americanos e outras pessoas não-brancas", frisou a advogada de Taylor Dumpson.

Este foi o terceiro julgamento dos últimos três meses contra Andrew Anglin, que já foi condenado a pagar um total de 20 milhões de dó-lares a três pessoas diferentes, apesar de ainda não ter de-sembolsado um único cen-tavo. O editor limitou-se a retirar algumas das publicações racistas e anti-semitas que tinha publicado e que lhe valeram os processos judiciais.

/>No dia em que Taylor Dumpson foi empossada como presidente do corpo discente da American University, em Maio de 2017, foram encontradas bananas penduradas ao redor das instalações académicas. Os objectos continham mensagens que associavam a imagem de Dumpson a gorilas mortos num jardim zoológico.

Andrew Anglin divulgou também informações pessoais da estudante na Internet e incentivou os seus seguidores a hostilizá-la. Brian Ade e Evan McCarty ameaçaram Taylor Dumpson com mensagens racistas e humilhantes de acordo com outro processo judicial, que decorre desde o ano passado.

A vítima recebeu 500 mil dólares em indemnizações punitivas, 124 mil dólares em honorários dos advogados e mais de 101 mil dólares em in-demnizações compensatórias.