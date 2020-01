Vítima do fogo na Austrália ganha milhões na lotaria

Lar do Patriota pede à PGR investigação de denúncias

A sociedade Fundadores do Lar do Patriota (FLP) apelou ontem, em Luanda, à Procuradoria-Geral da República (PGR) e à Inspecção-Geral da Administração do Estado (IGAE) no sentido de investigarem as denúncias públicas sobre o envolvimento de funcionários intermédios do Estado na criação, com objectivos criminais, da associação denominada Anandengue e no financiamento de uma rede de ocupação ilegal de terrenos na Urbanização Harmonia.