Mundo

Vítimas de naufrágio fora do alcance dos mergulhadores

Cerca de 40 pessoas de um total de 100 que estavam a bordo da embarcação de luxo que naufragou no sábado, na parte ugandesa do Lago Victoria continuam desaparecidas, informou ontem a imprensa local.

Fotografia: DR

Ao todo, 32 corpos foram recuperados e 26 resgatadas com vida, disseram ao jornal “Daily Monitor” fontes da Polícia, que ressaltaram os esforços de ontem para en-contrar mais passageiros, mas sem sucesso.

“Os mergulhadores não encontraram corpos na embarcação. Estamos a tentar virar o barco para verificar se não há ninguém preso no fundo”, afirmou a chefe da operação de resgate, Zurah Ganyana.

A Polícia do Uganda informou que a principal causa do acidente foi a sobrecarga combinada com a má conservação do ponto de vista mecânico.

Dados oficiais indicam que a embarcação levava 120 pessoas que participavam numa festa, embora tenha capacidade para apenas 50. O barco iria de KK Beach, em Campala, para K Palm Bech, em Mukono, quando se afundou a pouco mais de 100 metros da margem.

“Obviamente os operadores deste barco serão acusados de negligência e homicídio, e já foram castigados pelo erro morrendo no acidente”, afirmou o Presidente do Uganda, Yoweri Museveni, após ser confirmada a causa do naufrágio.

Entre os passageiros que se salvaram estão celebridades nacionais como a cantora Iryn Namubiru e o príncipe David Wasajja, irmão do rei de Buganda (Ronald Muwenda Mutebi II, líder tradicional de vários clãs ugandeses).

Este é o segundo naufrágio fatal no Lago Victoria - que banha o Uganda, Tanzânia e Quénia - nos últimos meses. A 20 de Setembro, um acidente com uma embarcação na parte tanzaniana causou mais de 200 pessoas mortas.