Vítimas do acidente ainda por identificar

Seis dias depois da queda do Boeing 737 da “Lion Air”, num acidente que matou as 189 pessoas a bordo, familiares das vítimas continuam à procura de respostas e de alguém a quem atribuir as culpas, publica o jornal “Diário de Notícias” de Portugal.

“Ouvi dizer que o avião já vinha de Bali com problemas. Então por que voaram?”, pergunta Fendy, de 43 anos, à espera num hospital da zona Este de Jacarta e a tentar dar algum sentido às coisas.

A última vez que Fendy viu a sua mulher, Mawar Sariarti, foi no aeroporto, quando ela embarcou, segunda-feira, 29 de Outubro, de manhã, num avião que se despenharia, 13 minutos depois de descolar, no Mar de Java.

“O sistema é difícil na Indonésia. É como se eles não ligassem à vida humana; é um assunto trivial para eles”.

A seguir ao acidente, surgiram informações, segundo as quais a aeronave sofrera problemas técnicos na noite anterior, num voo de Bali para Jacarta (capital da Indonésia). Para os familiares das vítimas, isto significa que à dor do luto se misturou a raiva. Na sexta-feira, conseguiram confrontar directamente responsáveis da companhia.

Numa sala do hospital, assistiram a uma conferência de imprensa onde especialistas em medicina legal e representantes da “Lion Air” forneceram as últimas informações sobre o acidente - e lhes pediram paciência.

O que os enraiveceu foi, por exemplo, a forma como a companhia e as autoridades se gabaram de ter encontrado a caixa negra do avião. Os corpos das vítimas já foram resgatados, mas, dos 189, só quatro foram identificados. As famílias já entregaram às autoridades escovas de dentes ou roupas usadas das vítimas, procurando assim ajudar na identificação, através de testes de ADN.