Vitória de Putin confirma previsões

Vladimir Putin foi ontem reeleito para um quarto mandato na liderança da Rússia com 73,9 por cento dos votos, segundo sondagens à saída das urnas divulgadas pelo instituto público VTsIOM, após o encerramento das últimas assembleias de voto.

Vladimir Putin numa das assembleias de voto em Moscovo

Fotografia: Oul| Notícias

Na segunda posição, o candidato do Partido Comunista Pavel Groudinine obteve 11,2 por cento, à frente do ultranacionalista Vladimir Jirinovski (6,7 por cento) e da jornalista próxima da oposição liberal Ksenia Sobtchak (2,5 por cento), no final de uma eleição que quase assumiu a forma de plebiscito e que permitirá ao Presidente russo manter-se no poder até 2024.

A vitória de Putin confirma assim as previsões num processo em que participaram mais de 107 milhões de eleitores.

As eleições russas foram também marcadas por acusações de fraude pela oposição. O Presidente russo, de 65 anos, há mais de 18 no poder, conquistou um quarto mandato, até 2024, mas a oposição lançou acusações de que a participação nas urnas foi aumentada através de fraudes. A meio da tarde, a afluência às urnas atingia os 59,5 por cento segundo a Comissão Eleitoral, um pouco mais elevada do que em 2012, quando Vladimir Putin regressou ao Kremlin.

Afastado da eleição devido a uma condenação judiciária, o principal opositor, Alexeï Navalny, acusou o Kremlin de insuflar a mobilização através de fraudes nas urnas e transporte maciço de eleitores.

A Organização Não Governamental Golos, especializada na supervisão de eleições, escreveu no seu sítio online que às 17h00 foram contabilizadas 2.472 irregularidades, como votos múltiplos, ou entraves ao trabalho dos observadores.

A presidente da Comissão Eleitoral, Ella Pamfilova, estimou, no entanto, que “não houve assim tantas irregularidades”, enquanto a equipa de Putin contou 200.

As últimas sondagens davam 70 por cento dos votos a Putin, 7 por cento ao seu principal oponente, candidato comunista Pavel Groudinine.

A última semana de campanha foi marcada pela tensão entre Moscovo e o Ocidente, devido ao envenenamento, na Inglaterra, do ex-agente duplo russo Sergueï Skripal e a sua filha.