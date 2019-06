Mundo

Vladimir Putin e Xi Jinping estão empenhados na aliança

As duas potências registam uma consonância de perspectivas quando ambas atravessam, por diversos motivos, um período difícil nas relações com a Administração norte-americana.

Os dois líderes têm previsto a assinatura de cerca de trinta acordos estratégicos bilaterais

A guerra comercial que opõe Pequim a Washington atingiu um novo patamar no passado fim-de-semana, lançando uma sombra sobre as perspectivas económicas.

E as relações russo-norte-americanas, que já passaram por diversas crises, agravaram-se com as acusações de ingerência eleitoral após a chegada de Donald Trump à Casa Branca, que acabaram por ser negadas no recente "relatório Mueller".

Xi Jinping aterrou ao início da tarde em Moscovo e foi recebido pelo Presidente russo para dar início às conversações que devem conduzir à assinatura de cerca de 30 acordos bilaterais.

"Estou convencido de que esta visita vai resultar em novos e impressionantes sucessos" nas relações bilaterais "que serão cada vez melhores", declarou o Presidente chinês,Xi Jinping, no início do encontro com Vladimir Putin no Grande Palácio do Kremlin.

"Nos últimos anos, as relações entre a Rússia e a China atingiram um nível sem precedente devido à vossa participação directa", sublinhou por sua vez Putin, ao exprimir a certeza de que "esta visita fornecerá um importante impulso suplementar ao desenvolvimento das relações bilaterais".

O encontro foi seguido de uma recepção em honra do dirigente chinês, seguida de uma sessão no Teatro Bolchoi por ocasião dos 70 anos do estabelecimento das relações entre os dois países. Após o programa moscovita, Xi Jinping desloca-se à antiga capital dos czares e da Revolução de Outubro, onde entre hoje e amanhã é convidado de honra no Fórum económico de São Petersburgo, o principal encontro empresarial da Rússia, que deve reunir 17mil pessoas.

Esta visita de Estado, o nível mais elevado das visitas ao estrangeiro no protocolo diplomático, é "um acontecimento crucial" para as relações bilaterais, assegurou Vladimir Putin, ao lembra r que a União Soviética foi "o primeiro país no mundo a reconhecer a República Popular da China em 1949.

Xi Jinping e Vladimir Putin devem assinar, na sequência das conversações em Moscovo, uma declaração comum sobre "o reforço das relações, da parceria global e da cooperação estratégica" que segundo o conselheiro do Kremlin Iuri Ouchakov, "en-tram numa nova era".

A tradicional "diplomacia do panda" chinesa vai ser igualmente aplicada, prevendo-se que Xi Jinping ofereça dois pandas gigantes ao Jardim Zoológico de Moscovo. Num contexto de fortes tensões entre a Rússia e os Estados Unidos, as trocas comerciais entre Moscovo e Pequim aumentaram 25 por cento em 2018, para atingir um nível recorde de 108 mil milhões de dólares, se-gundo o Kremlin.

A Rússia, cuja economia tem sido duramente atingida pelas sanções europeias e norte-americanas desde 2014, na sequência da crise ucraniana e da anexação da Crimeia, "está em vias de se afastar de facto do mercado europeu e em direcção ao mercado chinês", considerou o analista russo Alexandre Gabouïev do Centro Carnegie de Moscovo, citado pela agência noticiosa AFP.

A China também se tornou um "investidor muito importante" na economia russa e mantém os seus financiamentos públicos e privados na Rússia no momento em que o país assiste à saída de outros actores estrangeiros, designadamente devido às sanções, disse.

No campo político, a cumplicidade entre os dois membros permanentes do Conse-

lho de Segurança da ONU e que votam com frequência em uníssono, parece destina-da a prolongar-se.

"As posições da Rússia e China são muito próximas ou coincidem inteiramente na maioria dos dossiers internacionais", incluindo o dossier nuclear norte-coreano, o conflito na Síria, a crise na Venezuela ou ainda o acordo nuclear iraniano, temas que devem ser abordados durante esta visita oficial do Chefe de Estado chinês à Rússia, acrescentou o analista.