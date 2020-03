Mundo

Vladimir Putin visita Crimeia

O Presidente russo Vladimir Putin iniciou, ontem, uma visita à Crimeia numa iniciativa de pendor eleitoralista e que coincide com o sexto aniversário da adesão à Rússia.

Presidente russo fica dois dias em Simferopol

Putin, que na terça-feira convocou o plebiscito constitucional para 22 de Abril, efectua visita de dois dias à capital da Crimeia, Simferopol, bem como o porto de Sebastopol, onde está fundeada a frota do Mar Negro.

O Chefe de Estado russo vai ainda reunir-se com o dirigente regional, Serguey Aksyonov, e distinguir os construtores da ponte da Crimeia - incluindo o oligarca Arkadi Rotenberg -, que une por via rodoviária e ferroviária o território anteriormente integrado na Ucrânia à plataforma continental russa.

A Crimeia é a primeira etapa da campanha eleitoral de Putin, cujo objectivo é garantir a aprovação da sua proposta de reforma constitucional.

Putin sempre garantiu o apoio da maioria da população da Crimeia, após ter enviado tropas para a península no início de Março de 2014 que bloquearam as unidades militares ucranianas e permitiram a realização de um referendo de unificação com a Federação da Rússia.

Segundo as sondagens, mais de 90 por cento da população local aprova a integração do território na Rússia, em particular devido às perspectivas de melhoria do nível de vida, das infra-estruturas e da estabilidade política.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo assegurou, ontem, que as tentativas de isolar a Crimeia são cada vez mais infrutíferos e apelou à comunidade internacional para aceitar um facto consumado, a integração da península no restante território da Federação.

A União Europeia (UE) acusou, recentemente, a Rússia de promover a crescente militarização da Crimeia e a violação dos direitos humanos, insistiu no não reconhecimento da anexação e acrescentou que manterá as sanções dirigidas a Moscovo até à devolução do território à Ucrânia.