Vladimir Putin quer concertação

Altino Matos |

Para maior controlo dos corredores do terrorismo, as principais potências devem fazer um esforço conjunto, com troca de informações constantes entre os seus líderes e com os serviços de integência militar a operar perto ou dentro dos cenários de guerra, tanto em África como na região do Médio Oriente.

Estabilidade na Síria e no Iraque continua a ser a prioridade na agenda da Rússia e dos Estados Unidos

Fotografia: Delil Souleiman | AFP

Canais de informação reservada, citados pela agência russa Sputnik, dão conta de existirem perigos em várias zonas do mundo, que obrigam a um maior esforço dos exércitos envolvidos, como na Síria e no Iraque.

O Presidente russo, Vladimir Putin, defendeu, no seu discurso de final de ano, um diálogo construtivo com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, informou ontem o Kremlin.

Putin referiu que as movimentações de forças contrárias ao esforço de paz naquela região apenas podiam ser desfeitas com um compromisso sério.

“Na actual conjuntura internacional complexa, o diálogo construtivo russo-norte-americano é especialmente necessário para fortalecer a estabilidade estratégica no mundo e encontrar respostas para ameaças e desafios globais”, afirmou Putin.

O Presidente russo sublinhou a importância de que o desenvolvimento das relações entre as duas potências se baseie nos princípios da igualdade e respeito mútuo.

“Isso tornaria possível avançar na construção de uma cooperação pragmática orientada a uma perspectiva de longo prazo”, acrescenta a mensagem dirigida a Donald Trump.

Em meados de Dezembro, Putin telefonou a Trump a agradecer a informação fornecida pela CIA que permitiu travar um atentado terrorista em São Petersburgo. Ao mesmo tempo, mais tarde, o Presidente russo criticou a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, considerando-a agressiva.



Coligação



No ano que vem a coligação internacional liderada pelos Estados Unidos vai aumentar os esforços para estabilizar as regiões conquistadas ao Estado Islâmico, afirmou o representante oficial do Presidente norte-americano, Brett McGurk. “O nosso trabalho no ano que vem vai precisar de intensificação dos esforços para estabilizar as regiões conquistadas ao Estado Islâmico”, comunicou McGurk num anúncio dirigido aos aliados norte-americanos pela coligação.

McGurk observou que “os combates na Síria ainda continuam e se espera que as operações contra o Estado Islâmico prossigam no primeiro trimestre de 2018”.

“Maior atenção vai ser prestada à estabilização, dado que os EUA estão dispostos a ficar na Síria até termos a certeza de que os extremistas estão derrotados”, adiantou. O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que quase 100 por cento dos territórios da Síria e do Iraque estavam conquistados, enquanto a presença americana em ambos os países se vai manter por mais algum tempo, segundo a CNN.



OTAN



Os militares da OTAN avaliaram as acções da Marinha russa e chegaram à conclusão de que os submarinos russos representam uma ameaça séria para a aliança, indica um artigo do jornal alemão "Frankfurter Allgemeine Zeitung2. O autor do artigo, Thomas Gutschker, afirma que, para grande desgosto da aliança, os submarinos da Marinha russa têm vindo a operar no mar Mediterrâneo após anos de ausência. Ao mesmo tempo, para as marinhas dos países ocidentais é cada vez mais difícil monitorar os movimentos dos submergíveis russos.

As actividades da frota submarina da Rússia estão em seu nível mais alto desde a Guerra Fria, declarou por sua vez o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg.

O dirigente da aliança sublinhou que, desde o ano 2014, a Marinha da Rússia recebeu 13 novos submarinos, que podem representar uma ameaça real para as comunicações dos Estados Unidos no oceano Atlântico.

Os EUA estão preocupados com os novos submarinos das classes Varshavyanka e Paltus. Gutschker citou como exemplo a operação protagonizada pelo submarino Krasnodar, que foi apelidado de “buraco negro” por ser muito furtivo. Para vigiá-lo, a OTAN teve que empregar quatro fragatas e vários aviões anti-navio da base na Sicília. “Um submarino que nem sequer fazia o mínimo esforço para se esconder provocou incómodos”, diz Gutschker.



Ponte na Crimeia é vulnerável a ataques



A ponte “clássica” através do estreito de Kerch, que actualmente está em construção, é bastante vulnerável a ataques principalmente de mísseis, afirmou o ex-chefe do Estado-Maior ucraniano, general Igor Romanenko, citado pela agência russa Sputnik .

Segundo ele, a ponte, “é uma artéria estratégica que pode abastecer os grupos na Crimeia e também favorecer o crescimento económico da península”. Contudo, sublinhou o general, a ponte como alvo do ponto de vista militar é “bastante vulnerável à aviação, mísseis terrestres e navais”. A ponte que ligará a península da Crimeia e a região do sul da Rússia, será a mais longa do país, o seu comprimento será de 19 quilómetros, sendo que nela se planeia iniciar a circulação de automóveis a partir de Dezembro de 2018.