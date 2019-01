Mundo

Vulnerabilidades no jogo Fortnite

Investigadores da empresa de cibersegurança Check Point descobriram vulnerabilidades no famoso jogo Fortnite, que podem afectar os jogadores, em todas as plataformas onde foi lançado.

Fotografia: DR

As falhas de segurança dariam aos criminosos acesso completo às contas, informações pessoais dos utilizadores e a possibilidade de adquirir itens com a moeda virtual do jogo, utilizando os dados de cartão de crédito das vítimas.

Outro aspecto salientado pelos investigadores, é que os hackers poderiam ouvir as conversas mantidas durante as partidas, o que configura uma invasão da privacida-de dos utilizadores, já que podiam também ouvir o que se dizia em suas casas ou nos locais onde jogam.

Os investigadores da Check Point descrevem o processo de acesso às contas através das vulnerabilidades. Há três falhas de segurança descobertas na infra-estrutura web da Epic Games. A equipa descobriu que é possível roubar as credenciais dos utiliza-dores baseado no sistema de tokens, utilizado em conjunto com o sistema SSO (Single Sign-On) no Facebook, Google e Xbox.

As vítimas só teriam de clicar num link de phishing enviado pelos hackers, através de um domínio da Epic Games, para serem afectados.