Washington lança ultimato a Maduro

EUA comunicaram a Maduro que tem um "prazo curto" para abandonar o poder. Caso o Presidente venezuelano decida não abandonar o poder, Washington vai endurecer as sanções, avisou Maurício Claver-Carone, responsável na Casa Branca pela América Latina.

Os Estados Unidos anunciaram esta semana terem comunicado ao círculo próximo do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que tem um "prazo curto" para abandonar o poder caso não pretenda enfrentar a Justiça internacional e novas medidas de Washington.

"Chegou o momento de os Estados Unidos e os países do Grupo de Lima oferecerem uma saída a Maduro num tempo definido. E se não o fizer, as medidas vão endurecer muito, muito mais", afirmou em declarações à agência noticiosa Efe Maurício Claver-Carone, responsável na Casa Branca pela América Latina.

"Esse prazo é imediato (...) e já o comunicámos indirectamente a Maduro, através de pessoas em que ele confia. É importante que os países do Grupo de Lima façam o mesmo", acrescentou o assessor do Presidente norte-americano Donald Trump.

O Grupo de Lima, formado em 2017 e que integra 12 países latino-americanos e o Canadá, apelaram terça-feira à comunidade internacional para efectuar "um grande esforço" com o objectivo de organizar eleições na Venezuela, cuja crise ameaça "a segurança" do Planeta.

"A situação que atravessa a Venezuela ameaça a paz e a segurança regional e compromete igualmente a segurança internacional", considerou o chefe da diplomacia argentina, Jorge Faurie, no início de uma reunião de dois dias em Buenos Aires.

"É necessário um grande esforço para restabelecer a ordem democrática na Venezuela através da convocação de eleições", acrescentou.

Maduro reage

Em reacção, Nicolás Maduro diz que a Venezuela foi roubada em mais de 30 mil milhões de dólares em activos, contas no estrangeiro e acusa os EUA de usarem as sanções contra a Venezuela como instrumento para se apoderarem dos recursos petrolíferos venezuelanos.

"Os EUA querem dominar-nos para controlar o mercado mundial dos hidrocarbonetos a seu capricho", disse Nicolás Maduro, que intervinha na reunião ministerial de dois dias do Gabinete de Coordenação do Movimento dos Não Alinhados (MNOAL) que actualmente é presidido pela Venezuela.

"O verdadeiro objectivo é apoderar-se da imensa riqueza petrolífera da Venezuela, para dobrar o braço aos países do mundo e controlar o mercado dos hidrocarbonetos", sustentou o Presidente venezuelano, argumentando que o país é vítima de "uma agressão multiforme", de "um conjunto de sanções ilegais e de uma perseguição financeira".

"À Venezuela roubaram-lhe mais de 30 mil milhões de dólares em activos e em contas em "cash" no mundo", frisou, sublinhando que as sanções impostas pelos EUA impedem a compra de medicamentos, alimentos e matérias-primas para a indústria.

Nicolás Maduro disse ainda que os venezuelanos são um povo "decidido a lutar" contra o bloqueio e agradeceu "a todos os governos dos países irmãos de África, América Latina, Caraíbas, Ásia e Europa" pelo apoio recebido durante a crise político-económica e social que afecta o país.

A reunião de dois dias do Gabinete coordenador do Movimento dos Não Alinhados destina-se a preparar a XVIII Cimeira da organização, prevista para Outubro no Azerbaijão, altura em que a Venezuela deixará a sua presidência.