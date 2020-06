Mundo

Washington proíbe voos para os EUA de companhias aéreas chinesas

O Governo norte-americano vai impedir que as companhias aéreas chinesas voem para os Estados Unidos da América (EUA), como retaliação por constrangimentos de Pequim, escalando tensões comerciais entre os dois países.

O Departamento de Transportes anunciou hoje que vai suspender as chegadas e partidas de voos de passageiros de quatro companhias aéreas chinesas, a partir de 16 de Junho. A decisão foi uma resposta à atitude da China de impedir que as companhias norte-americanas United Airlines e Delta Air Lines retomem voos para a China, esta semana, depois de terem estado suspensos no início deste ano, por causa da pandemia de Covid-19.

O Departamento de Transportes norte-americano alega que a China está a violar um acordo entre os dois países, sobre a reciprocidade de voos de companhias aéreas. "O Departamento continuará a lidar com os nossos parceiros chineses para que as transportadoras americanas e chinesas possam a exercer plenamente os seus direitos bilaterais", disse esta agência, num comunicado.

"Entretanto, permitiremos que as transportadoras chinesas operem o mesmo número de voos regulares de passageiros que o Governo chinês permite às nossas", acrescenta o comunicado. O Departamento de Transportes explica que o Presidente Donald Trump pode antecipar esta medida ainda antes de 16 de Junho, se houver justificação política para essa decisão.

As quatro companhias aéreas afectadas pela decisão do Governo norte-americano são a Air China, a China Eastern Airlines, a China Southern Airlines e a Xiamen Airlines. Antes da pandemia, havia cerca de 325 voos de passageiros por semana entre os Estados Unidos e China, incluindo aqueles que são operados pela United, Delta e American Airlines.

Enquanto as companhias aéreas dos EUA pararam os seus voos entre os dois países, as companhias aéreas chinesas continuaram a voar cerca de 20 vezes por semana, em meados de Fevereiro, e aumentaram para 34 voos por semana, em meados de Março, segundo o Departamento de Transportes. A United Airlines e a Delta Airlines anunciaram no mês passado que esperavam retomar os voos para a China em Junho, já que as viagens aéreas se estão a recuperar, desde meados de Abril.

Estados Unidos e China disputam uma guerra comercial há cerca de dois anos e têm entrado numa escalada de tensões diplomáticas desde o início da pandemia de Covid-19, com acusações mútuas de má gestão da crise sanitária.