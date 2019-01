Mundo

Washington procura locais para novo encontro entre Trump e Jong-un

Pode estar para breve o segundo encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un. A Administração norte-americana já procura locais viáveis para o novo encontro, segundo a CNN que cita fontes próximas do processo.

Fotografia: DR

A Administração Trump enviou equipas para diferentes regiões do globo, incluindo a Ásia, nas últimas semanas de 2018. Washington ainda não terá partilhado a lista de localizações possíveis com Pyongyang, até porque esta lista deverá aumentar nos próximos tempos.

Sabe-se que a Coreia do Sul ainda não foi envolvida no planeamento do novo encontro entre Trump e Kim e que Singapura, o local do primeiro encontro, não faz parte da lista elaborada pela Administração norte-americana.

A Coreia do Norte já deu a entender que gostava que uma nova cimeira tivesse lugar em Pyongyang.

Na quarta-feira Trump mostrou-se agradado com a carta que recebeu do líder norte-coreano e Kim Jong-un.