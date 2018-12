Mundo

Washington e Pequim retomam negociações

Os Estados Unidos e a China mantiveram negociações sobre o comércio, parte de uma trégua de 90 dias na guerra comercial entre os dois países, informou ontem uma fonte do ministério chinês do Comércio.

Em comunicado, o ministério informou que as conversações, feitas via telefónica, decorreram na passa-da sexta-feira, a nível vice-ministerial, e permitiram um “profundo intercâmbio de opiniões”, sobre o desequilibro no comércio e protecção da propriedade intelectual naciomal.

O ministério assegurou que os dois países alcançaram “novos progressos”, sem avançar mais detalhes, e que definiram os assuntos a abordar nos próximos diálogos e visitas mútuas. Trata-se da segunda conversa por telefone, a nível de vice-ministros, desde que os Presidentes dos EUA e China, Donald Trump e Xi Jinping, assinaram um “armistício” de 90 dias, no princípio deste mês, para tentar pôr fim à guerra comercial entre os dois países.

Desde então, a China baixou as taxas alfandegárias sobre veículos importados dos EUA e reiniciou a compra da soja do país. Trump suspendeu o aumento, de 10 por cento, nas taxas alfandegárias sobre 200 mil milhões de dólares de bens chineses. Em causa está a política de Pequim para o sector tecnológico, nomeadamente o plano “Made in China 2025”, que visa transformar o país numa potência tecnológica, com capacidades em sectores de alto valor agregado, como inteligência artificial, energia renovável, robótica e carros eléctricos.

Os EUA consideram que o plano, impulsionado pelo Estado chinês, viola os compromissos da China em abrir o seu mercado, nomeadamente ao forçar empresas es-trangeiras a transferirem tecnologia e ao atribuir subsídios às empresas domésticas, enquanto as protege da competição externa.

Washington teme perder o domínio industrial para o rival em crescimento.

Campanha diplomática do Canadá

A China disse ontem que se opõe “fortemente” à campanha diplomática lançada pelo Canadá para que os seus aliados pressionem as autoridades chinesas a libertar dois cidadãos do país, detidos em plena tensão entre Pequim e Otawa.

Em conferência de imprensa, a porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Hua Chunying, exigiu aos países envolvidos que “respeitem a soberania judicial da China”.

As autoridades chinesas detiveram Michael Kovrig, antigo diplomata do Canadá, e Michael Spavor, empresário que organiza viagens turísticas e eventos desportivos na Coreia do Norte, após a directora financeira da gigante chinesa das telecomunicações Huawei, Meng Wanzhou, ter sido detida, em 1 de Dezembro, em Vancouver.

Meng foi detida a pedido dos Estados Unidos, por suspeita de que a Huawei tenha exportado produtos de origem norte-americana para o Irão e outros países visados pelas sanções de Washington, violando as suas leis.

“É ilógico, ilegítimo e ilegal”, acrescentou a porta-voz, que reagiu ainda aos comunicados do Reino Unido e da União Europeia (EU), que mostraram preocupação pela detenção dos canadianos. “Questiono o que tem isto a ver com a UE e o Reino Unido. Onde estavam quando o Canadá e os EUA de-tiveram uma executiva chinesa? Parece que têm critérios diferentes no que diz respeito aos direitos humanos”, afirmou.

Em editorial, um jornal do Partido Comunista Chinês avisa que o Canadá vai “pagar” pelo seu “mau comportamento".

“A sabedoria da diploma-cia chinesa vai ser testada no caso da Huawei: a China não deve reagir com exagero ou ser suave no contra-ataque”, afirmou o Global Times.

"A China vai fazer o Canadá pagar o preço, caso extradite Meng para os Estados Unidos, para mostrar ao mundo qual é o custo de ajudar Washington a prejudicar a China,” acrescenta o Global Times, órgão de informação do Partido Comunista chinês em editorial.

A ministra canadiana dos Negócios Estrangeiros, Chrystia Freeland, afirmou que, nos próximos dias, os embaixadores canadianos por todo o mundo “falarão directamente” com as autoridades dos respectivos países a apelarem à libertação dos canadianos.

Freeland considerou que é importante formar uma “frente unida” entre os aliados de Otawa, porque a detenção dos cidadãos do país é um “precedente inaceitável” para a comunidade internacional.

“O Canadá está a realizar procedimentos justos, imparciais e transparentes no caso de Meng Wanzhou. O Canadá respeita os seus compromissos internacionais, incluindo o tratado de extradição com os EUA”, afirmou.