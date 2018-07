Mundo

Washington e Pyongyang abordam desnuclearização

O secretário de Estado norte-americano chegou ontem a Pyongyang para reuniões de trabalho com o líder norte-coreano com vista a tratar os primeiros detalhes sobre a desnuclearização da região, na sequência da recente cimeira entre Kim Jong-un e Donald Trump.

“O objectivo da minha visita é obter pormenores sobre este compromisso e continuar a aplicação daquilo que foi acordado entre os dois líderes. Espero a mesma coisa da República Popular Democrática da Coreia (RDPC)”, disse Mike Pompeo, durante uma escala na base norte-americana de Yokota no Japão.

O chefe da diplomacia norte-americana foi recebido pelo seu homólogo norte-coreano, Ri Yong-ho, e por Kim Yong-chol, considerado “braço direito” do Governo, de acordo com vários jornalistas que acompanham a deslocação de Pompeo.

Kim Yong-chol saudou o dirigente norte-americano e lembrou que esta é já a terceira visita de Pompeo à Coreia do Norte.

“Quanto mais nos encontrarmos, mais espero que a nossa amizade se aprofunde. Quanto mais vezes visitar a Coreia do Norte, mais poderemos estabelecer uma confiança recíproca”, declarou o responsável norte-coreano.

Desde a cimeira de 12 de Junho, em Singapura, com Kim Jong-un, que Donald Trump se mostrou optimista sobre as possibilidades de paz na península dividida desde a Guerra da Coreia (1950-53), ao afirmar que a ameaça de uma guerra nuclear foi afastada.

Mas o comunicado assinado por Kim e Trump, no final do encontro, incluía poucos pormenores.