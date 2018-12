Mundo

Washington e Tóquio pressionam Pyongyang

O Presidente dos Estados Unidos reafirmou ontem o interesse em realizar uma segunda cimeira com o líder norte-coreano, mas acordou com os líderes da Coreia do Sul e Japão em manter as sanções enquanto Pyongyang não avançar na desnuclearização.

Porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders

Donald Trump encontrou-se ontem, em separado, com o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, durante a cimeira do G20 em Buenos Aires, Argentina.

“O Presidente falou com Moon sobre a intenção em realizar uma segunda cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte”, disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, lembrando a primeira cimeira entre os dois líderes em Singapura, em Julho. Sanders acrescentou que Trump e Moon concordaram manter as sanções em vigor. “Concordaram em manter as sanções para que a Coreia do Norte entenda que desnuclearização é o único caminho para a prosperidade económica”.