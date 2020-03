Mundo

Xanana Gusmão confirma aliança de maioria parlamentar

O Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), segunda força política no Parlamento timorense, confirmou, ontem, numa curta conferência nacional, a participação numa renovada coligação de maioria parlamentar.

Xanana lidera a segunda força política no Parlamento

Fotografia: DR



A decisão foi tomada, por unanimidade e aclamação, no encontro que decorreu na sede do CNRT no qual participaram o presidente do partido, Xanana Gusmão, e o secretário-geral, Francisco Kalbuadi Lay, entre outros dirigentes da formação política.

O texto da declaração final explica que o partido delibera que a nova aliança tem como base a coligação que apoia o actual Governo, a Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), mas apenas com dois dos seus elementos, o próprio CNRT e o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO).

De fora fica o Partido Libertação Popular (PLP), do actual Primeiro-Ministro, já que, como explica o texto final, o próprio Taur Matan Ruak apresentou já a demissão de chefe do Executivo, depois de afirmar que a AMP “já não existe”.

Somam-se quatro outros partidos para um total de 34 dos 65 deputados do Parlamento. Adérito Hugo, da comissão de jurisdição do partido, recordou um dos pontos do acordo da coligação inicial da AMP que determina que “a Aliança de Mudança para o Progresso, dura desde o seu registo definitivo junto do Tribunal de Recurso até ao 30º dia posterior ao da data de posse do Primeiro-Ministro do VIII Governo”.

Na prática, explicou, a Aliança de Maioria Parlamentar de 2018, que deu lugar à Aliança de Mudança para o Progresso, regressa à identidade original, renovada e com mais membros.

Dionísio Babo, presidente da Comissão Directiva Nacional do partido, disse que a “composição da AMP continua com o CNRT e KHUNTO “e não inclui” o PLP, que afirmou o afastamento do partido” da aliança.