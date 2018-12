Mundo

Xi Jinping pretende acordo com os EUA

O Presidente da China, Xi Jinping, afirmou, durante uma conversa telefónica com o homólogo dos EUA, Donald Trump, desejar que Pequim e Washington cheguem a um acordo benéfico o “mais rápido possível”, noticiou ontem a agência oficial Xinhua.

Presidente da China defende relações benéficas para as partes

Durante o telefonema entre Xi Jinping e Donald Trump, no sábado, o Presidente chinês disse esperar que ambos os países trabalhem para um progresso estável nas relações bilaterais, de acordo com a Xinhua.

Na mesma ocasião, o Presidente chinês declarou que está comprometido na im-plementação dos acordos alcançados no início do mês de Dezembro, durante a Ci-meira do G20, na Argentina. Os dois países selaram uma trégua de 90 dias, entre 1 de Dezembro e 1 de Março, que suspende as taxas alfandegárias dos Estados Unidos da América (EUA) sobre os produtos chineses e as sobretaxas impostas pela China a viaturas e peças fabricadas nos EUA. Pequim comprometeu-se ainda com a retoma da compra de soja aos EUA e com a apresentação de um projecto de lei para proibir a transferência forçada de tecnologia.

Desde então, a China baixou as taxas alfandegárias sobre veículos importados dos EUA e recomeçou a compra de soja. Donald Trump suspendeu o aumento, de 10 por cento para 25 por cento, nas taxas alfandegárias sobre 200 mil milhões de dólares de produtos chineses.

“Os laços bilaterais estão agora numa fase chave”, su-blinhou Xi Jinping, segundo a Xinhua.

O líder chinês expressou ainda o desejo de fortalecer “intercâmbios e cooperação nos campos económico e comercial, policial, operações anti-droga, questões regionais e culturais”, disse a agência estatal. Os principais líderes dos EUA e da China também discutiram a situação na península coreana.