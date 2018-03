Mundo

Zâmbia anula acção de reconhecimento

A Zâmbia anulou o reconhecimento da República Árabe Saraui Democrática (RASD) e corta todos os laços com aquele país, anunciou em Rabat o ministro zambiano dos Negócios Estrangeiros, Joseph Malanji.

Esta decisão irreversível, tomada a 9 de Julho de 2016, pela Zâmbia foi confirmada quinta-feira em Rabat, pelo chefe da diplomacia zambiana, durante uma conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo marroquino, Nasser Bourita.

“A Zâmbia reafirma a anulação do seu reconhecimento da República Saraui e esta decisão será notificada à Organização das Nações Unidas (ONU) e à União Africana (UA), bem como a todas as suas Embaixadas no mundo”, reiterou Malanji. Acrescentou que a Zâmbia apoia o processo político levado a cabo sob a égide das Nações Unidas para se buscar uma solução para este diferendo regional, que divide vários países.

O país não vai interferir e mantém uma posição de neutralidade, à espera duma solução política entre Marrocos e RASD.

O ministro marroquino dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional afirmou que as relações entre Marrocos e Zâmbia registaram, nos últimos anos, “um desenvolvimento importante”.

O ministro zambiano dos Negócios Estrangeiros efectua actualmente uma visita a Marrocos à frente duma delegação de alto nível.