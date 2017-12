Mundo

Zâmbianos desistem de polícias chineses

A polícia zambiana desistiu de levar por diante os seus planos de incorporar oito chineses nas suas fileiras, depois de ter sido alertada para o facto disso ferir o que está estipulado na lei constitucional do país.

Polícia zambiana cumpre o seu papel sem ajuda externa

Fotografia: DR

Além disso, a notícia de que a polícia estava a pensar recrutar chineses para as suas fileiras levantou, igualmente, uma enorme onda de pressão popular e dos próprios polícias zambianos.

No início da semana, oito polícias chineses foram apresentados à imprensa zambiana, deixando-se fotografar junto a dois carros alegadamente fornecidos pela China, facto que ainda fez aumentar mais a onda de indignação.

De acordo com a lei constitucional, por razões de segurança, os polícias zambianos estão proibidos de casar com estrangeiros. É, igualmente, interdita a entrada na polícia a cidadãos estrangeiros, uma vez que essa força é considerada como um dos “bastiões da identidade nacional”.

A decisão de incorporar oito chineses nas suas fileiras, segundo um porta-voz da polícia zambiana, resultou do facto de ter aumentado no país os cidadãos chineses.