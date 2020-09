Mundo

Zimbabwe: Governo é acusado de perseguir opositores

Vários movimentos de Defesa dos Direitos Humanos denunciaram a perseguição dos que se manifestam contra o Governo do Zimbabwe, seja através das redes sociais, de cantigas, pela escrita ou em simples conversas.

Fotografia: DR

As mesmas fontes, ouvidas ontem pela BBC, dão conta de vários processos em tribunal, raptos e torturas.



Godfrey Kurauone, um oficial da oposição do Zimbabwe, cantou uma canção de protesto no funeral de um membro do partido, em Julho e, por isso ,e outras acusações políticas passou 42 dias na prisão, segundo revelou a BBC.



Hopewell Chin'ono, um jornalista de investigação que usou a conta na rede social Twitter para expor a alegada corrupção foi detido na famosa prisão de segurança máxima de Chikurubi durante quase seis semanas, antes de lhe ser concedida fiança sob a acusação de incitar à violência por ter manifestado no Twitter o apoio a um protesto antigovernamental.



Também o actor e cineasta Tsitsi Dangarembga, passou uma noite na prisão por estar ao pé de uma estrada de Harare e segurar um cartaz, no qual se lia: “Queremos o melhor” e “reformar as nossas instituições”. A deterioração da economia do país e os relatos de alegada corrupção que envolve a aquisição de equipamento de protecção contra a Covid-19 e de medicamentos têm alimentado a raiva das pessoas contra um Governo que prometeu reformas e prosperidade quando tomou o poder em 2017.