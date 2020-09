Mundo

Zimbabwe: Libertado vice-presidente do MDC

Um tribunal de Harare ordenou, quarta-feira, a libertação, sob fiança, do vice-presidente do Movimento para a Mudança Democrática (MDC), Job Sikhala, um mês depois da prisão do opositor do actual Governo no Zimbabwe por incitamento público à violência, noticiou a Lusa.

Job Sikhala foi preso em 21 de Agosto por convocar uma manifestação, proibida devido à pandemia da Covid-19.

Fotografia: DR

Job Sikhala foi preso em 21 de Agosto por convocar uma manifestação, proibida devido à pandemia da Covid-19, com o objectivo de contestar a corrupção e a catastrófica crise que o país atravessa. O político foi libertado após o pagamento de 50 mil dólares do Zimbabwe (cerca de 500 euros à taxa de câmbio actual).

Erica Ndewere ordenou, ainda, que Job Sikhala pare de divulgar “mensagens que possam incitar à violência”. Além da tensão política, o Zimbabwe vive nos últimos 20 anos uma crise económica catastrófica, devido a uma inflação galopante e à escassez de muitas necessidades básicas.

Pressão do Botswana

O líder da oposição do Botswana, Dumelang Saleshando, exprimiu, quarta-feira, a preocupação com a deterioração da situação dos direitos humanos no Zimbabwe e apelou para uma cimeira extraordinária do bloco regional, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), para resolver a crise.

Saleshando, citado pela Panapress, divulgou uma declaração que condena o uso do aparelho de segurança contra cidadãos inocentes pelo Governo do Zimbabwe.

“Estamos consternados com o silêncio do nosso próprio Governo (do Botswana) que decidiu praticar a política de avestruz ao adoptar a postura de 'quem não vê nada ... não ouve nada”. “Ao não dizer nada, o Governo do Botswana é de facto cúmplice das atrocidades a que assistimos no vizinho Zimbabwe”, disse Saleshando.