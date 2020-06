Mundo

Zimbabwe: Polícia prende vários dirigentes da oposição

A Polícia do Zimbabwe prendeu, na sexta-feira, vários dirigentes do principal partido da oposição, que queriam desalojar uma facção rival que ocupa a sede do movimento, na capital do país, Harare, segundo referiu a Reuters.

Liderança de Nelson Chamisa contestada por várias alas

Fotografia: DR

O Movimento para a Mudança Democrática (MDC) tem estado dividido desde a morte do fundador, Morgan Tsvangirai, há dois anos. Estas clivagens internas foram reavivadas em Março deste ano, quando o Supremo Tribunal do Zimbabwe decidiu que o líder do MDC desde a morte de Tsvangirai, Nelson Chamisa, tinha sido ilegalmente nomeado.

A maioria dos membros do partido mantém a confiança em Nelson Chamisa, mas os rivais nomearam um dos seus para ser líder interino do MDC. Esta facção ocupou a sede do MDC, em Harare, na quinta-feira à noite. Na sexta-feira, activistas fiéis a Nelson Chamisa, liderados pelo antigo ministro das Finanças, Tendai Biti, tentaram entrar na sede do partido, mas foram impedidos pelas forças de segurança.

Tendai Biti e cinco outros quadros do MDC foram detidos e levados para a esquadra central de Harare, constataram jornalistas da AFP. “Como pode um Governo intervir nos assuntos de uma organização privada?”, questionou o ex-ministro, indignado, antes de ser levado para um camião da Polícia. Tendai Biti também acusou o Presidente, Emmerson Mnangagwa, de estar a apoiar a facção rival de Nelson Chamisa. “Que vergonha para ti, Mnangagwa!” disse.

Nelson Chamisa foi o candidato do MDC às eleições presidenciais de 2018, ganhas por Mnangagwa. A oposição nunca reconheceu esta vitória, que considerou fraudulenta.