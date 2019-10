Zimbabweanos protestam contra sanções económicas norte-americanas

Estudantes analisam situação socioeconómica no Huambo

A situação socioeconómica do país, no actual contexto, foi debatida e analisada por mais de 100 estudantes da Faculdade de Economia da Universidade José Eduardo dos Santos, na província do Huambo, em acto promovido pela Associação dos Estudantes do Ensino Superior, onde foi reconhecida a necessidade do envolvimento de toda a sociedade para a saída da crise.